В США заявили, что нефтепровод у берегов Калифорнии мог быть поврежден еще в прошлом году

Нефтепровод у побережья штата Калифорния, из которого в акваторию попало до 545 тыс. литров топлива, мог быть поврежден еще в прошлом году. Об этом сообщила в субботу газета The New York Times со ссылкой на Береговую охрану США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным ее представителей, последний раз нефтепровод компании Amplify Energy подвергался регулярной проверке в октябре прошлого года. Тогда специалисты никаких повреждений в его структуре не обнаружили. С тех пор состояние трубопровода не проверялось. Таким образом, расследование причин инцидента затронет период продолжительностью около года.

Как отмечают представители Береговой охраны, повреждение нефтепровода якорем одного из проходивших в районе его пролегания судов считается одной из наиболее вероятных причин разлива нефти. В пользу этой версии говорит и то, что нефтепровод в данный момент находится примерно в 30 м от своего начального положения. Специалисты не исключают, что первичные повреждения могли впоследствии усугубиться в том числе из-за прохода других кораблей или на фоне неких природных явлений.

В начале октября у побережья округа Ориндж была зафиксирована крупная утечка нефти, вызванная, как сообщил телеканал CNN, аварией на нефтепроводе компании Amplify Energy. По словам представителя округа Кэтрин Фоули, утечка привела к гибели многих птиц и морских обитателей. Национальный совет по безопасности на транспорте США направил своих специалистов для расследования произошедшего. В целях предосторожности местные власти отменили проведение ряда запланированных там массовых мероприятий, а жителям прибрежных районов рекомендовали избегать зоны экологического бедствия.

4 октября губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил о введении режима чрезвычайного положения в округе Ориндж в связи с разливом нефти. Губернатор сообщил, что в штате принимаются меры для устранения бюрократических формальностей и мобилизации всех имеющихся ресурсов на защиту общественного здоровья и окружающей среды.