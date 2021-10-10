Азовское море превратилось в желе под Ейском из-за нашествия медуз

Жители Ейска стали зрителями необычной картины: пляжи оказались во власти медуз. Тысячи морских созданий приплыли к берегу. В Сети публикуют кадры, на которых можно разглядеть у береговой линии тысячи медуз, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ. Авторы ролика предположили, что они приплыли зимовать к берегу.

Медуз в воде настолько много, что дно невозможно разглядеть. Заметим, что Кубань сталкивается с нашествием морских обитателей в этом году уже не в первый раз. Обычно медузы приплывают к берегу в теплое время года, однако станицу Должанскую они решили посетить почему-то в начале октября.

Пользователи Сети начали активно обсуждать инцидент и заметили, что в этом году в Азовском море действительно очень много медуз, куда больше, чем в прошлые годы. Кроме того, приплывать стали голубоватые медузы, которых ранее в этих районах не видели.

"Да, таких медуз точно не было", - пишут пользователи.

Очевидцы отмечают, что многие морские обитатели, которых прибило к берегу, уже не подают признаков жизни. Пока одни пытаются понять причины, по которым побережье Азовского моря вновь оказалось прибежищем для тысяч медуз, другие восприняли ситуацию с юмором.

"Почему зимовать остались? Не перелетные что ли?" - шутят в Сети.