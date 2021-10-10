https://news.day.az/world/1389852.html Египет начнет вакцинацию подростков от коронавируса - Дата
Египет начнет вакцинацию подростков от коронавируса - Дата
Египет начнет до конца месяца вакцинацию от нового коронавируса подростков в возрасте от 12 до 18 лет. Об этом сообщили в Минздраве страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Проводимые министерством исследования в области безопасности и эффективности вакцин близятся в завершению, и вакцинация этой возрастной группы начнется в октябре этого года", - рассказал представитель ведомства.
Прививки планируют делать препаратом компании Pfizer, который одобрен для вакцинации подростков и беременных. В Египте женщинам в положении прививку от коронавируса пока делать не планируют.
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