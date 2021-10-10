https://news.day.az/world/1389856.html Два человека погибли при пожаре в доме в центре Москвы - ВИДЕО
Два человека погибли при пожаре в доме в центре Москвы - ВИДЕО
Два человека скончались в результате пожара в центре Москвы, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Кроме того, пожарным удалось локализовать возгорание на площади в 25 квадратных метров.
Огонь охватил трехэтажный дом, расположенный в Нижнем Кисельном переулке.
О причинах пожара пока не сообщалось.
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