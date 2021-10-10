Два человека погибли при пожаре в доме в центре Москвы

Два человека скончались в результате пожара в центре Москвы, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Кроме того, пожарным удалось локализовать возгорание на площади в 25 квадратных метров.

Огонь охватил трехэтажный дом, расположенный в Нижнем Кисельном переулке.

О причинах пожара пока не сообщалось.