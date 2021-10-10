В Боливии разбился самолет с сотрудниками Минздрава

В Боливии разбился самолет ВВС страны, на борту которого находились сотрудники местного Минздрава, погибли шесть человек. Об этом сообщил президент страны Луис Арсе в своем Twitter-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Глава государства поручил ответственным органам выяснить причины аварии, а также выразил соболезнования семьям погибших. По предварительным данным, самолет разбился вскоре после вылета из городка Риберальта. Сотрудников министерства должны были добавить в город Кобиха, откуда они собирались вылететь коммерческим рейсом в другой населенный пункт, передает ТАСС.

Минздрав Боливии сообщил, что на борту воздушного судна находились четыре специалиста ведомства и подведомственного Национального института лабораторий здравоохранения, которые занимались исследованиями, касающимися борьбы с заболеваниями денге и чикунгунья. В результате инцидента также погибли двое пилотов.