В США самолет совершил экстренную посадку

В США пилот самолета региональной компании Republic Airlines, следовавшего из Индианаполиса (штат Индиана) в Нью Йорк, экстренно посадил борт из-за подозрительного поведения одного из пассажиров. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на Федеральное авиационное управление США, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам очевидцев, мужчина вел себя странно. Его "неустойчивое" поведение к концу полета спровоцировало слух, что при себе у него имеется подозрительный предмет. Пассажиры предупредили об этом командира воздушного судна.

Самолет сел в аэропорту La Guardia в Нью-Йорке. Сообщается, что как только борт приземлился, у пассажиров началась паника и на выходах произошла давка. В результате никто не пострадал, а "подозрительного" мужчину сразу после посадки задержали.

По словам правоохранителей, данный пассажир задержан, его допрашивают. По данным авиакомпании, в самолете находилось от 76 до 78 пассажиров, не считая экипаж.