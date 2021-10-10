https://news.day.az/world/1389864.html Румыния не справляется с COVID-19 - ВИДЕО
Румыния не справляется с COVID-19 - ВИДЕО
4-я волна пандемии вынудила Румынию запросить помощь Евросоюза в лечении COVID-19. Больницы страны переполнены, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Ежедневный прирост смертей бьет рекорды за всю пандемию, общее количество летальных исходов приближается к 40 тысячам на 19 млн жителей.
В настоящий момент в отделениях интенсивной терапии в румынских больницах находятся свыше 1500 человек.
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