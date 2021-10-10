Аэропорт на острове Пальма возобновляет работу

Аэропорт на испанском острове Пальма возобновляет работу, приостановленную на 48 часов из-за пепла от извергающегося вулкана Кумбре-Вьеха. Ранее в субботу разрушилась северная часть кратера вулкана и оттуда хлынули новые потоки лавы, которые направляются в сторону промышленной зоны, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

На острове разрушены уже 480 га территории, в том числе банановые плантации, и 1150 зданий. Извержение продолжается уже три недели, в последние дни на острове вновь усилилась сейсмологическая активность.

6 000 человек были вынуждены эвакуироваться, пострадавших нет. Поля и дороги покрыты слоем пепла, инфраструктуре нанесён большой урон. Стекающая в океан лава образовала новый полуостров, увеличив площадь Пальмы. Это также привело к выбросам опасных газов в атмосферу. По оценкам ученых, извержение Кумбре-Вьехи может продлиться около трёх месяцев.