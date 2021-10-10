"Курц не ушел - он может вернуться с властью"

Развитие событий в Вене обошло федерального канцлера Себастьяна Курца. Всего два дня назад было немыслимо, чтобы он ушел в отставку в субботу вечером. Но в итоге - и это то, что Курц ненавидит больше всего - он потерял контроль над ходом событий. Его судьба была в руках "зеленых", которые в противном случае быстро расправились бы с Курцем на заседании Национального совета во вторник и отправили бы его в отставку. Отставка поразила его до глубины души. Должность федерального канцлера уже была мечтой всей жизни для Курца, который только что окончил среднюю школу. Ему помогала его харизма, способность увлечь за собой других. Но Курц также тщательно планировал каждый шаг от молодого политика до вершины правительства, и в конечном итоге он смог воспользоваться тем фактом, что старая ÖVP с ее устаревшей системой конфедераций и слишком влиятельными и в основном отсталыми губернаторами земель (сравнимыми с премьер-министрами в Германии) в 2016 и 2017 годах все больше теряла расположение избирателей, передает Day.Az со ссылкой на Телеграм-канал.



Ясно одно: отставка Курца с поста канцлера не была "самоотверженным шагом", демонстрирующим "величие", как сказал губернатор Зальцбурга Вильфрид Хаслауэр (ÖVP). Скорее, у Курца не было другого выбора: он стоял спиной к стене, у него больше не было козырей, он стоял там голый и беспомощный - впервые в своей политической жизни.



С точки зрения ÖVP, шаг Курца был рациональным; он продолжает обеспечивать власть для черно-зеленой коалиции. Это хорошо для Австрии. Почему?



Во-первых, это предотвращает появление экспертного правительства, которое парализовало бы страну на месяцы в плане внутренней и внешней политики.



Во-вторых, это предотвращает возможную коалицию социал-демократов (SPÖ), "зеленых", "нео" (либералов) и правого националистического FPÖ, так называемое правительство концентрации. SPÖ была бы готова пойти на это из соображений силы, даже если бы FPÖ под руководством несказанного популиста и разделителя Герберта Кикля вернулась бы к рычагам власти. Зеленые также нехотя согласились бы на это, потому что в случае новых выборов они почти наверняка остались бы значительно ниже результата выборов 2019 года, что было бы мыслимо в качестве еще одной альтернативы предстоящей весной.



И в-третьих, черно-зеленая коалиция проделала хорошую работу с момента вступления в должность в январе 2020 года. Австрия - несмотря на некоторые проблемы, как и все страны ЕС - в целом благополучно пережила пандемию короны. Более того, социально-экологическая налоговая реформа, которая должна облегчить жизнь граждан на 18 миллиардов евро к 2025 году - что кажется реалистичным, учитывая быстрый экономический рост и увеличение прямых инвестиций в соседнюю с нами страну - показывает, что разумное сочетание экономики и экологии удалось.



В то время как в Германии СДПГ, "зеленые" и СвДП находятся в процессе создания коалиции наименьшего зла, в которой, к счастью, не осталось левых, Австрия показала, как может работать коалиция современности, которая хочет сохранить то, что хорошо, обеспечить конкуренцию и разумно использовать инструменты экологического управления.



Что теперь будет с Курцем? Он останется лидером партии и одновременно станет новым руководителем парламентской группы ÖVP в Национальном совете (Бундестаге). Это означает, что он обеспечил себе позицию власти в ÖVP и во внутренней политике Австрии в будущем. Это также рационально с его точки зрения.



Курц не ушел



Согласно последовательным опросам, только личность Себастьяна Курца - по крайней мере, пока - приносит его партии от четверти до трети всех голосов. Говоря простым языком: с Курцем ÖVP была фактически непобедима в Австрии и стала правящей партией. Сохранится ли он в таком виде, пока неизвестно. Курц не ушел. Его противники в парламенте и за его пределами не достигли своей цели.