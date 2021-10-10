Разлив топлива произошел на горящей нефтебазе под Москвой

Площадь разлива топлива на территории горящей нефтебазы, расположенной в Рузском районе Московской области, составляет одну тысячу квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Из одной из емкостей вытекло дизельное топливо на площади 1 000 кв. метров. Пожар происходит очагами на площади 100 кв. метров", - поделился собеседник агентства.

Позже появилась информация о том, что пожарным удалось локализовать огонь на площади 300 квадратных метров.