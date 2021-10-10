В Чехии опубликовали официальные итоги голосования на парламентских выборах

Итоги состоявшихся в Чехии 8 и 9 октября выборов в Палату депутатов (нижнюю палату) парламента республики были в воскресенье официально опубликованы Чешским статистическим управлением.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, наибольшее число голосов избирателей получила коалиция "Вместе", в которую входят праволиберальная Гражданская демократическая партия, христианские демократы и партия "Традиция Ответственность Процветание 09", - 27,79%. Ее представителям достанется 71 из 200 депутатских мандатов в нижней палате парламента.

Возглавляемое премьер-министром Чехии Андреем Бабишем центристское политическое движение АНО ("Акция недовольных граждан") заручилось поддержкой 27,17% избирателей, но тем не менее получило 72 парламентских кресла.

Коалиция леволиберальной Чешской пиратской партии с центристским движением "Старосты и независимые" собрала 15,62% голосов избирателей и получила 37 депутатских мандатов. В состав нижней палаты парламента прошла также выражающая взгляды евроскептиков правоцентристская партия "Свобода и прямая демократия" - она получила 9,56% голосов и 20 депутатских мест.

Чехи в этот раз отказали в депутатских мандатах двум старейшим политическим силам страны - Чешской социал-демократической партии и Коммунистической партии Чехии и Моравии. Они не смогли преодолеть установленный законом для прохождения в нижнюю палату барьер в 5% голосов избирателей. Коммунисты неизменно находились в составе чехословацкого и чешского парламента с 1921 года, когда основали свою партию. Явка на выборах составила 65,43%.