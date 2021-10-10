Первый бунт на корабле современности

Если в демократической стране, как в старых добрых советских кинокомедиях, личные свободы и лотерейные билеты продаются с нагрузкой "не будут брать, отключим газ", - то вам не примерещилось: это тот самый, когда-то ползучий, а теперь встающий в полный рост тоталитаризм, над которым мы так беспечно и незамутнённо хохотали, передает Day.Az со ссылкой на actualcomment.ru.

Польша взбунтовалась, дорогие товарищи. Или почти взбунтовалась, что в настоящий момент одно и то же, потому что, именно в настоящий момент единение в Евросоюзе важно, как никогда. Вспомните бессмертную оговорку не по Фрейду: "без вакцинации, мы не сможем распространить болезнь". Без единогласного послушания, "насадить новые ценности" тоже не получится. Если каждый позволит себе заботиться о собственной стране, в ущерб руководящим интересам Евросоюза, обвал всей контролирующей конструкции неизбежен.

В Польше сейчас у власти "консервативная националистическая партия", как все политкорректные западные СМИ хором её называют. И партия эта уже некоторое время бодается с вышестоящими авторитетами Евросоюза, то по одному, то по другому поводу, который никоим образом не подходит польским интересам. Всякие там, знаете, ЛГБТ-ценности, безудержные аборты, неконтролируемые мигранты, "митушницы" и BLM-щики, как-то до сих пор не очень у поляков приживались. Поэтому, полякам уже несколько раз ставили на вид необходимость срочной униформизации их внутренней политики с установленными Евросоюзом правилами для всех. Иначе, оставим без сладкого и денюжку заберём.

Bчeра Польша пошла на открытую конфронтацию: высшие юрисдикционные органы польского государства вынесли официальное решение о несовместимости целого ряда статей договора ЕС с Конституцией Польши. И это, дорогие товарищи, настоящий "шок и трепет". Даже если не все сразу осознают значение этого маленького события в знаменитом "эффекте домино".

Европейская пресса уже засчитала польское решение "историческим" и отштамповала этот коварный проступок целым рядом ожидаемых клише, просмаковав крики сторонников польской оппозиции, отмитинговавших перед зданием трибунала: "предатели", "позор", "добро пожаловать в Белоруссию!". Шоу особо остановилось на картинке какой-то рыдающей пенсионерки, кричавшей прямо в камеру: "Это скандал! Нас выгонят из Евросоюза!"

Одна очень важная и красноречивая деталь: в своём решении, Конституционный суд Польши отметил, дословно - "европейские институты имеют обыкновение действовать вне пределов своих компетенций". Что в переводе с дипломатического означает: "совать свой нос в чужие дела" и "диктовать другим свои условия".

Срочно созванная на площадь к трибуналу хлипковатая группа польской оппозиции не смогла украсить выпуски новостей "волной мощного возмущения". Зато заявление официального представителя польcкого правительства, Петра Мюллера, стало реальной сенсацией: "Мы рады такому решению суда, поскольку оно подтверждает верховенство конституционного права над всеми другими источниками". А также: "польское правительство не рассматривает решение суда, как ущемляющее или противоречащее договору с Евросоюзом в других областях, где у Евросоюза имеются оговоренные договором компетенции".

В числе первых реакций, можно отметить очевидную оторопь Еврокомиссии, заявившей, что она "очень озабочена происходящим", а потому "будет использовать все возможные рычаги давления", чтобы "гарантировать верховенство европейского права" над всеми остальными (читай, "возомнившими о себе...")

В переводе с дипломатического это попросту означает, что Польша может лишиться финансовых евросоюзных вливаний в любой момент. А в переводе на простонародный, если поляки не одумаются и не пойдут на попятный, им следует быть готовыми к принудительной утилизации известным методом цветных революций, во имя "новых ценностей", устанавливаемыx всепланетно.

Начиная с этого момента, всем заинтересованным совершенно необходимо внимательно следить за напёрстками и публичными заявлениями, в ожидании дальнейших событий. Хотя бы для того, чтобы посмотреть, сколько времени в настоящих условиях может продержаться любое открытое сопротивление новому порядку. Ни больше, ни меньше, а именно ему. Сказка, как известно, вздор, но в ней намёк, а тревожный для Евросоюза пример заразителен.

И если на улицы польcких городов в кратчайшие сроки не удастся спешно согнать орды рыдающих пенсионерок, требующих немедленного возвращения страны в евро-стойло, то очень скоро непокорная Венгрия может оказаться не так одинока, в своём традиционном "эгоизме", утверждающем верховенство её национальной идентичности над чуждыми ей интересами.