Жители Пальмы вывозят вещи из зоны отчуждения

Ровно три недели не прекращается извержение вулкана Кумбре-Вьеха на канарском острове Пальма.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Власти разрешили жителям, чьи дома может уничтожить лава, вывезти оттуда вещи и ценности. В субботу десятки грузовиков въехали в зону отчуждения и вернулись, нагруженные домашней утварью. Лавовые потоки уже уничтожили около тысячи зданий на острове. Накануне у кратера обрушилась часть стены, и оттуда вырвался ещё один поток. Люди из опасной зоны были эвакуированы ещё несколько недель назад - около 6 тысяч человек.

Среди них - жители прибрежных селений в том районе, где первый поток лавы дошёл до моря. В океане расплавленная масса застыла, образовав новый полуостров. Учёные предупреждают, что его части могут обрушиться, вызвав небольшие цунами.

Накануне вновь возобновил работу островной аэропорт - из-за пепла и землетрясений его закрывали за минувшие три недели уже дважды. По словам учёных, извержение может продолжаться ещё три месяца.