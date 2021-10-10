https://news.day.az/world/1389922.html Сильный взрыв в Йемене, есть убитые и раненые
Сильный взрыв в Йемене, есть убитые и раненые
Заминированный автомобиль был подорван в воскресенье в одном из центральных районов йеменского города Аден, расположенного на юге страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По данным катарского телеканала "Аль-Джазира", в результате взрыва имеются убитые и раненые.
Как сообщает телеканал, взрыв был направлен на кортеж автомобилей, в которых находились представители властей Адена.
Телеканал "Аль-Арабия" уточняет, что целью взрыва был находившийся в одной из машин глава администрации Адена.
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