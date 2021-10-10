есть убитые и раненые

Заминированный автомобиль был подорван в воскресенье в одном из центральных районов йеменского города Аден, расположенного на юге страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным катарского телеканала "Аль-Джазира", в результате взрыва имеются убитые и раненые.

Как сообщает телеканал, взрыв был направлен на кортеж автомобилей, в которых находились представители властей Адена.

Телеканал "Аль-Арабия" уточняет, что целью взрыва был находившийся в одной из машин глава администрации Адена.