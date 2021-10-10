В России выявили более 28 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили еще 28 647 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заражений с начала пандемии по состоянию на воскресенье, 10 октября, составило 7 775 365. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба по борьбе с инфекцией, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В субботу, 9 октября, в стране зафиксировали больше 29 тысяч заболевших COVID-19 впервые с декабря 2020 года.

Наибольшее количество зараженных выявили в Москве (4610), Санкт-Петербурге (2822) и Московской области (2026). Меньше всего инфицированных - в Магаданской области (20), Чукотском автономном округе (16) и Ненецком автономном округе (15).

За прошедшие 24 часа стало известно о смерти 962 пациентов с COVID-19. За все время скончались от осложнений, вызванных инфекцией, 216 415 россиян.

При этом с начала пандемии выздоровели 6 858 119 человек. В частности, еще 17 274 пациента выписали из больницы за минувшие сутки.