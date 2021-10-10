По погибшим при крушении самолета в Татарстане объявлен траур

Власти Татарстана объявили днем траура 11 октября после жесткой посадки самолета L-410, в результате которой 16 человек погибли, еще шесть пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На совещании штаба, сформированного на месте в Мензелинске, президент республики Рустам Минниханов сообщил, что принято решение об объявлении 11 октября в Татарстане днем траура", - говорится в сообщении.

В воскресенье в Мензелинском районе Татарстана около 09:10 утра самолет L-410 совершил жесткую посадку. На его борту находились два пилота и 20 парашютистов. В результате крушения 16 человек погибли, еще шесть пострадали. Глава Татарстана Рустам Минниханов, прибывший на место ЧП, сообщил, что причиной мог стать отказ левого двигателя.

Правительство республики сформировало специальную комиссию по ликвидации последствий крушения самолета, оказанию оперативной медицинской помощи пострадавшим. Также комиссия начала работу по формированию мер поддержки семьям погибших и пострадавшим.