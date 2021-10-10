Премьер Малайзии снял ограничения на поездки по стране

Власти Малайзии снимают ограничения на поездки по стране на фоне вакцинации почти 90% взрослых жителей государства от коронавируса. Об этом в прямом эфире национального телевидения объявил в воскресенье премьер-министр Исмаил Сабри Якоб, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Правительство приняло решение с 11 октября возобновить поездки внутри страны", - указал он. "Я хочу заверить, что восстанавливается нормальная жизнь. Даже если будет новый всплеск роста числа инфицированных, то ограничения будут носить локальный характер", - подчеркнул глава кабмина. "Вакцинированные малайзийцы, а также их дети смогут ездить по стране", - уточнил он.

Фактический запрет на передвижение между штатами был введен в январе.

Премьер уточнил, что "можно будет выезжать и за границу, но после возвращения необходим двухнедельный карантин". Ранее покидать пределы страны жители могли только в случае острой необходимости, в том числе по работе или для учебы. Глава правительства также сообщил, что "пока границы государства остаются закрытыми для иностранцев, за исключением официальных визитов или бизнес-миссий".

Согласно опубликованной в воскресенье статистике Минздрава, свыше 21 млн - 89,7% - совершеннолетних жителей страны прошли полную вакцинацию от коронавируса. По его данным, "массовая вакцинация позволила снизить загруженность палат интенсивной терапии на 83%, а также сократила смертность на 88%".