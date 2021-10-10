В Сочи автомобиль с Ксенией Собчак попал в аварию

В Адлере, Сочи, автомобиль с российской журналисткой и телеведущей Ксенией Собчак попал в ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По предварительным данным, в аварии по дороге из Адлера в Красную Поляну произошло лобовое столкновение автомобилей Mercedes и Volkswagen. В результате ДТП погибла пассажирка Volkswagen, остальные были госпитализированы в тяжелом состоянии.