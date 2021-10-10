Новый взрыв произошел на складе боеприпасов в Казахстане

Срабатывание поврежденного ранее взрывоопасного предмета произошло в Жамбылской области. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на "Казинформ", сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

"10 октября 2021 года около 7.20 на территории склада инженерных боеприпасов в п. Сарыкемер Жамбылской области произошло срабатывание поврежденного ранее пожаром взрывоопасного предмета. Дальнего разлета осколков и фрагментов в результате взрыва не было. Работы в это время не проводились, рядом люди не находились. Повреждения зданиям и строениям не нанесено. Обстановка в районе стабильная", - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

В дальнейшем не исключаются подобные случаи. Кроме того, на территории склада будет производиться контролируемое уничтожение боеприпасов.

По сообщению Минобороны, в настоящее время продолжаются работы по очистке технической территории от взрывоопасных предметов, где 26 августа этого года произошел пожар.