Британскую королеву призвали вернуть бобров

В Лондоне в преддверии климатического саммита ООН десятки экоактивистов, включая школьников, собрались у Букингемского дворца. Они требуют, чтобы королевская семья восстановила дикую природу в своих поместьях и угодьях, чтобы там прекратили охоту, высадили больше деревьев и реинтродуцировали диких животных, вроде кабанов и бобров. Королевской семье принадлежит 800 тысяч акров земли - почти полтора процента территории Великобритании, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.