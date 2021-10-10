https://news.day.az/world/1389931.html Британскую королеву призвали вернуть бобров - ВИДЕО
Британскую королеву призвали вернуть бобров - ВИДЕО
В Лондоне в преддверии климатического саммита ООН десятки экоактивистов, включая школьников, собрались у Букингемского дворца. Они требуют, чтобы королевская семья восстановила дикую природу в своих поместьях и угодьях, чтобы там прекратили охоту, высадили больше деревьев и реинтродуцировали диких животных, вроде кабанов и бобров. Королевской семье принадлежит 800 тысяч акров земли - почти полтора процента территории Великобритании, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
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