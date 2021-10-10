Президента Чехии госпитализировали

Президент Чехии Милош Земан доставлен в Центральный военный госпиталь в Праге. Главу государства привезли туда на автомобиле скорой помощи, предназначенном для больных, нуждающихся в интенсивной терапии, сообщил в воскресенье сайт газеты "Право", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В пражский госпиталь Земан направился из своей загородной резиденции в местечке Ланы после состоявшейся там встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, на которой они обсуждали итоги прошедших в республике в субботу и воскресенье парламентских выборов.