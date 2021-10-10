Школьники устроили стрельбу в центре Петербурга

Двое школьников устроили стрельбу на улице Маршала Захарова в центре Санкт-Петербурга. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на заявление полиции, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам очевидцев, на место происшествия уже приехали сотрудники правоохранительных органов. Отмечается, что подростки стреляли в воздух.

Полицейские уже задержали школьников. Один из них заявил, что по дереву стрелял его одноклассник. Второй отметил, что нашел пневматический пистолет на пустыре. По словам школьника, он думал, что это игрушка, пока не начал стрелять.

РЕН ТВ отмечает, что оружие было изъято и направлено на экспертизу.