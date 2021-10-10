Скончалась вторая пострадавшая в ДТП с автомобилем с Собчак в Сочи

Число жертв серьезного ДТП с участием автомобилей "Мерседес" и "Фольксваген" в Сочи возросло до двух. По информации источника РЕН-ТВ, вторая пострадавшая скончалась в больнице, передает Day.Az.

Ранее сообщалось, что авария произошла вечером 9 октября на трассе Адлер - Альпика Сервис. По информации краевого главка МВД, предварительно 40-летний водитель автомобиля "Мерседес-Бенц" при обгоне выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с "Фольксвагеном", за рулем которого находился 28-летний мужчина. Затем "Фольксваген" по инерции по касательной задел микроавтобус.

В результате ДТП одна из пассажирок "Фольксвагена" скончалась на месте, вторая была госпитализирована в тяжелом состоянии, врачам не удалось ее спасти. Также в больницу попал 28-летний водитель иномарки.

Ранее Telegram-канал "Майор и Генерал" сообщил, что в одном из автомобилей, попавших в резонансное ДТП в Сочи, находилась телеведущая Ксения Собчак.

По информации источника РЕН ТВ, водитель "Мерседеса" сообщил правоохранителям, что известная журналистка действительно находилась в автомобиле, после аварии она уехала на такси в аэропорт с еще двумя пассажирами.

Менеджер Собчак Кирилл Суханов не стал комментировать журналистам РЕН ТВ информацию о ДТП.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".