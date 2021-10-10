https://news.day.az/world/1389953.html Стрельба в США, есть раненые
Стрельба в США, есть раненые
Несколько человек получили ранения в результате стрельбы в одном из кварталов города Сент-Пол (штат Миннесота). Об этом в воскресенье сообщил городской департамент полиции на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, раненые были доставлены в местные больницы.
Как сообщает полиция, в настоящее время ведется расследование.
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