Несколько человек получили ранения в результате стрельбы в одном из кварталов города Сент-Пол (штат Миннесота). Об этом в воскресенье сообщил городской департамент полиции на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, раненые были доставлены в местные больницы.

Как сообщает полиция, в настоящее время ведется расследование.