Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак прокомментировала ДТП со смертельным исходом в Сочи. Об этом она написала в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По ее словам, она только что "оклемалась". У Собчак многочисленные травмы и шок от произошедшей аварии. "У меня сотрясение мозга. У ассистентки тоже. Ехала с командой, после столкновения потеряла сознание, потом моя ассистентка перевела меня в другую машину", - рассказала журналистка.

В тот момент, когда произошло столкновение со второй машиной, Собчак находилась в машине и разговаривала по рабочим вопросам с коллегами в Zoom. "Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял", - отметила она.

После аварии телеведущую предлагали госпитализировать, но она отказалась. Собчак решила отправиться домой. Перед тем как ее посадили в новый автомобиль, она интересовалась, чем может помочь пострадавшим. При этом журналистка уточнила, что в это время с людьми уже работали медики.

В настоящее время ее команда собирается связаться с родственниками пострадавших и погибших. У Собчак запланировано обследование, так как возможны "ушибы внутренних органов и сотрясение".