В ВОЗ назвали стадию борьбы человечества с коронавирусом

Человечество преодолело больше половины пути в борьбе с коронавирусной инфекцией. Однако, несмотря на этот факт, впереди могут встретиться новые непредвиденные трудности, поэтому преждевременно делать прогнозы относительно сроков завершения пандемии COVID-19. Об этом в интервью швейцарской газете SonntagsBlick заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В ходе беседы журналисты издания поинтересовались у специалиста, на какой стадии находится человечество, если сравнивать пандемию с марафоном. "Я надеюсь, что скоро мы преодолеем 60 процентов маршрута. Но не исключено, что нам предстоит преодолеть очередную неожиданную гору, - отметила Сваминатан, имея в виду препятствия на пути в борьбе с COVID-19.

Она добавила, что для того, чтобы говорить об окончании пандемии, слишком многое остается неизвестным для человека, в том числе возможное появление новых вариантов штаммов коронавируса.

Сваминатан подчеркнула, что улучшению эпидемиологической ситуации способствует то, что в некоторых частях мира вакцинировано подавляющее большинство населения, от 70 до 80 процентов, однако в других частях мира, например в Африке, полностью иммунизированы менее 4 процентов. "Чем больше мы миримся с этим положением дел, тем выше риск появления новых вариантов [COVID-19]. Вот почему ВОЗ призывает использовать все доступные дозы вакцины для повышения уровня вакцинации во всем мире. Бустерные дозы можно рассматривать только тогда, когда все были должным образом вакцинированы", - заключила она.