Искореженный металл: как выглядит L-410 после крушения в Татарстане

Следственный комитет опубликовал кадры с места крушения самолета L-410 в Татарстане. Как видно на видео, более-менее уцелела только хвостовая часть борта - ее пассажирам удалось выжить, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Судя по всему, самолет рухнул прямо на бетонный забор.

Сейчас на месте работают следователи. Они выясняют все обстоятельства крушения, повлекшего гибель 16 человек.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Напомним, самолет L-410 рухнул около 9 часов утра в Мензелинске в Татарстане. На борту находились 22 человека - 20 парашютистов и 2 члена экипажа. Погибли 16 человек, еще шестеро были доставлены в больницу.

В Татарстане объявили 11 октября днем траура по жертвам крушения самолета.