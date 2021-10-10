По меньшей мере 33 человека пострадали в воскресенье в результате столкновения двух автобусов на платном шоссе в центральной части Израиля. Об этом сообщает радио Kan, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, состояние по крайней мере одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

Это уже второе серьезное ДТП с участием автобусов в Израиле за последние полторы недели. 29 сентября пять человек погибли, еще более 30 получили ранения в результате столкновения автобуса и двух автомобилей на шоссе номер 89 на севере страны.