Европу ждет топливный кризис

Грядущая зима в европейских странах будет аномально холодной, что приведет к дефициту энергоносителей. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В статье говорится, что будущей зимой в Европу могут прийти "сибирские морозы" - как в феврале 2018 года, когда континент накрыл антициклон "Хартмут", который прозвали "Чудищем с Востока".

Автор публикации - журналист Поуль Ларсен - подчеркивает, что даже незначительное понижение температуры может обернуться существенным повышением стоимости электроэнергии. Дело в том, что электричество получают среди прочего на тепловых электростанциях, работающих на природном газе, запасы которого находятся на минимальном за последнее десятилетие уровне - 72%.

"Сибирские морозы охватили большую часть Центральной и Западной Европы. (...) Цены на энергию совершенно сошли с ума, и повсюду сообщают о введении "энергетических пайков"", - пишет Ларсен.