Покушение на губернатора в Йемене

Несколько человек погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в Йемене. Инцидент произошел в районе Эт-Тавахи в центре Адена. В автоколонне, подвергшейся атаке, предположительно находился губернатор Адена Ахмед Лямлас.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, чиновник выжил. Именно он, по информации йеменских журналистов, был целью террористического акта.