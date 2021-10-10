https://news.day.az/world/1389991.html Покушение на губернатора в Йемене - ВИДЕО
Покушение на губернатора в Йемене - ВИДЕО
Несколько человек погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в Йемене. Инцидент произошел в районе Эт-Тавахи в центре Адена. В автоколонне, подвергшейся атаке, предположительно находился губернатор Адена Ахмед Лямлас.
Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, чиновник выжил. Именно он, по информации йеменских журналистов, был целью террористического акта.
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