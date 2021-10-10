https://news.day.az/world/1390000.html Массовое скопление афганцев на границе с Ираном - ВИДЕО
Массовое скопление афганцев на границе с Ираном - ВИДЕО
Афганцы продолжают массово скапливаться на границе с Ираном
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, общее количество человек временно разместившихся в населенных пунктах вдоль границы с Ираном составляет сейчас по разным оценкам от 60 до 400 тысяч человек.
Со времени прихода к власти в Афганистане талибов, Иран пропустил в страну лишь несколько тысяч беженцев.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре