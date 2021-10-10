Массовое скопление афганцев на границе с Ираном

Афганцы продолжают массово скапливаться на границе с Ираном

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, общее количество человек временно разместившихся в населенных пунктах вдоль границы с Ираном составляет сейчас по разным оценкам от 60 до 400 тысяч человек.

Со времени прихода к власти в Афганистане талибов, Иран пропустил в страну лишь несколько тысяч беженцев.