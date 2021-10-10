Талибы отчитались об успехах в борьбе с ИГ

Силы радикального движения "Талибан" успешно проводят операции против террористической группировки "Исламское государство".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил представитель радикалов и заместитель министра информации и культуры во временном афганском правительстве Забихулла Муджахид, цитату приводит TOLO News.

Об успехах в уничтожении ячеек террористов свидетельствует количество арестованных и убитых боевиков. По словам представителя талибов, речь идет о 19 убитых террористах ИГ и о 16 задержанных. "ИГ - это всего лишь неудобство, а не угроза", - подчеркнул Муджахид.

Он также настоял на том, что талибы способны самостоятельно бороться с террористической группировкой и не нуждаются в помощи США.

При этом TOLO News напоминает, что в последнее время в Афганистане была совершена целая серия взрывов: как в столице страны Кабуле, так и в провинциях Нангархар, Парван, Кунар. Ответственность за большую часть атак взяли представители ИГ или связанные с ними группировки.