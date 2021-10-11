В Боснии 72-летний мужчина построил для жены вращающийся дом, чтобы у неё был разнообразный вид из окна, передает Day.Az.

Мужчина рассказал, что "устал от жалоб жены и бесконечного ремонта". "Я сказал: "Построю тебе вращающийся дом, крути его как хочешь"", - добавил он. Об этом пишет Reuters.

На реализацию проекта ушло шесть лет. Во время постройки мужчина попал в больницу с сердечным приступом. "Я попросил врачей попытаться продлить мою жизнь минимум на год, потому что весь проект в моей голове, никто не узнает, как его завершить", - рассказал он.

Мужчина добавил, что проект - не инновация. Для его реализации нужно только время и желание.

Дом находится на равнине недалеко от города Србац, с одной стороны окна выходят выходят на кукурузные поля, с другой - на речку и лес. Дом крутится вокруг семиметровой оси. Полный оборот на самой низкой скорости он совершает за сутки.