Индия выдвинула требование Китаю

Индия потребовала как можно скорее завершить разведение войск в пограничной области Ладакх в ходе прошедшего в воскресенье 13-го раунда переговоров с Китаем по пограничным проблемам.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, переговоры прошли на китайской стороне в районе пограничного пункта Чушул-Молдо в Ладакхе и длились около восьми с половиной часов.

По информации источников телеканала, основное внимание в ходе встречи на уровне командующих корпусами было сосредоточено на завершении затянувшегося разъединения войск в районе одного из пунктов патрулирования. Переговоры состоялись через два месяца после предыдущего раунда, в результате которого войска с обеих сторон были выведены из района Гогра.

Продолжающийся переговорный процесс военных Индии и Китая призван разрядить напряженность в Ладакхе, где весной 2020 года началось противостояние армий двух стран. В начале мая там произошли столкновения с участием порядка 250 китайских и индийских солдат. В ночь с 15 на 16 июня в районе реки Галван произошли новые стычки, были погибшие. После серии переговоров на военном и дипломатическом уровнях стороны 10 февраля текущего года начали взаимный отвод войск из спорных районов на границе.