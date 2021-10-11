https://news.day.az/world/1390007.html Как Ксения Собчак входила в вип-терминал сочинского аэропорта после тяжелой аварии - ВИДЕО
Как Ксения Собчак входила в вип-терминал сочинского аэропорта после тяжелой аварии - ВИДЕО
На этих кадрах Ксения Собчак входит в вип-терминал сочинского аэропорта. Время на местных часах - 21:41. Авария на трассе случилась примерно 40 минут назад, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
Ксения передвигается самостоятельно, хоть и держится за голову. Видимых повреждений у неё нет.
В своем комментарии Собчак написала, что в момент аварии получила сотрясение мозга и потеряла сознание.
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