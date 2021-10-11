Как Ксения Собчак входила в вип-терминал сочинского аэропорта после тяжелой аварии

На этих кадрах Ксения Собчак входит в вип-терминал сочинского аэропорта. Время на местных часах - 21:41. Авария на трассе случилась примерно 40 минут назад, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Ксения передвигается самостоятельно, хоть и держится за голову. Видимых повреждений у неё нет.

В своем комментарии Собчак написала, что в момент аварии получила сотрясение мозга и потеряла сознание.