Очевидец крушения L-410 в Татарстане рассказал о случившемся

Рашид Алтынбаев, который стал очевидцем крушения L-410 в Мензелинском районе Татарстана, рассказал, что у упавшего самолета загорелся двигатель, сообщает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал Baza.

"Самолет вылетает из-за двух берез. Идёт креном. Летит рядом со мной, цепляет крылом землю. И второе крыло надо мной - раз. Разворачивается, но невысоко. Меня ветром сдувает и я падаю. Он задевает крылом "Газель", а дальше слышу лишь сильный удар, об забор - "бух". Вскакиваю, смотрю - двигатель горит. Все течет. Все стонут. В этот момент народу еще много живо было", - вспоминает Алтынбаев.

По его словам, он вытащил одного из пострадавших через разлом у двигателя, а остальные пассажиры в этот момент были зажаты обломками воздушного судна.

"Он не мог идти, но ползком передвигался. Смотрю - горит двигатель и керосин течет. Один лежит в шлеме под ним, захлебывается, стонет. Я ему ору - "Ползи отсюда, сейчас рванет!", - говорит он.

В этот момент к месту крушения прибежали соседи Алтынбаева, которые помогли вытащить второго пострадавшего.

"В этот момент подъехало МЧС, я побежал им ворота открывать. Спрашиваю: "Там есть еще живые?" Мне отвечают - есть. Ну а дальше умирают, умирают, умирают. МЧС когда заехали, вытащили всех, я уже не помощник был", - пояснил мужчина.