https://news.day.az/world/1390045.html Афганистан станет получать гуманитарную помощь от США
Афганистан станет получать гуманитарную помощь от США
Представители Талибан провели двухдневные переговоры с американской делегацией в Катаре. Стороны договорились о доставке гуманитарной помощи от США в Афганистан и содействии благотворительным организациям, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
При этом талибы подчеркнули, что помощь, которую станет получать Афганистан, "не должна увязываться с политическими вопросами".
Представители нового правительства Афганистана и США также решили предпринимать усилия для развития дипломатических отношений. При необходимости они договорились предпринимать подобные встречи и в будущем.
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