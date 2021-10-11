Сотни калифорнийских семей протестуют против обязательной вакцинации учащихся

В Калифорнии, сотни семей провели акцию у здания Департамента образования округа Станислаус против введения требования об обязательной вакцинации против COVID-19 в школах штата.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, требование об обязательной вакцинации учащихся предполагает, что учащиеся в возрасте 12-18 лет должны пройти вакцинацию от COVID-19 до получения полного одобрения от Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Не все родители согласны с такими требованиями.

С родителями согласен суперинтендант округа Скотт Куйкендалл, который в своем интервью местным каналам заявил, что Калифорния должна "приостановить" требования к вакцинации и позволить родителям и педиатрам обсудить и принять совместное решение.

Однако часть родителей все же поддерживают обязательную вакцинацию и направили сотни писем в Департамент образования с требованием введения иммунизации.