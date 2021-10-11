Илон Маск открыл фабрику Tesla в Берлине вечеринкой на девять тысяч человек

Илон Маск провел вечеринку по случаю открытия первой в Европе "Гигафабрики". На нее позвали девять тысяч человек - в основном жителей района Грюнхайде на юго-восточной окраине Берлина, где располагается предприятие. Для этого Tesla получила специальное разрешение городских властей, которое позволяет обойти запрет на массовые мероприятия с числом участников больше пяти тысяч человек, введенный из-за коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Медузу.

Сколько человек пришло на вечеринку, точно неизвестно. Но судя по видео в соцсетях, их оказалось все же меньше девяти тысяч. Сначала для пришедших устроили экскурсию в кузовной цех Tesla. Потом Илон Маск, который появился на торжестве вместе со своей матерью Мэй, зачитал со смартфона приветствие по-немецки, завершив его кличем: "А теперь - рамбазамба до самой ночи! Берлин-Бранденбург рулит!".