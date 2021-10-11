В России за сутки коронавирус обнаружили почти у 30 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 29 409 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Второй раз с 9 октября число вновь выявленных новых случаев COVID-19 в РФ превысило 29 тысяч, в воскресенье сообщалось о 28 647 заражениях. Подъем заболеваемости коронавирусом в РФ отмечен со второй декады сентября, но интенсивный прирост начался с октября.

Тенденция роста также отмечена в Москве, в столице за сутки выявили 5 002 новых случаев заражения, в воскресенье сообщалось о 4 610 заболевших.

Аналогично развивается ситуация в Санкт-Петербурге: там за сутки выявили 2 931 новый случай, 10 октября было 2 822. В Московской области - 2 184 новых пациента (накануне сообщалось о 2 026). В целом, подъем заболеваемости отмечается в большинстве российских регионов.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 957 пациентов, больше всего смертей в Москве - 71, в Петербурге - 63, в Свердловской области - 42.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 804 тыс. 774 случая коронавирусной инфекции, 217 372 умерших и 6 млн 873 тыс. 579 выписанных, в том числе 15 460 выписаны за последние сутки.