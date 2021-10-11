https://news.day.az/world/1390205.html В омском аэропорту сняли с рейса пьяного москвича - ВИДЕО
В омском аэропорту сняли с рейса пьяного москвича - ВИДЕО
Полицейские сняли с рейса в омском аэропорту пьяного москвича в домашнем халате. Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по СФО.
Пассажир должен был лететь рейсом Омск - Москва, но ему было отказано в перелете в связи с алкогольным опьянением. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали мужчину и отправили его на медосвидетельствование, которое подтвердило опьянение. На нарушителя составили протокол об административном нарушении.
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