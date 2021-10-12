Дом Chanel ввел квоты на популярные модели сумок

Французский модный дом Chanel ограничил продажу культовых моделей сумок. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Hypebeast.

С начала октября Chanel официально изменил политику продажи популярных моделей сумок - Classic Flap Bag и Coco Handle. Теперь в бутиках по всему миру клиентам можно будет купить только по одной такой сумке в год.

Такие же меры были приняты относительно мелких изделий из кожи, например, визитниц и кошельков. Покупатели смогут приобрести не более двух одинаковых изделий в год.

Руководство модного бренда приняло эти меры из-за роста популярности перепродажи вещей класса люкс. Ограничивая количество сумок на рынке, Chanel надеется повысить их эксклюзивность.

Несмотря на то, что в этом году дом Chanel уже трижды повышал цены на свои самые популярные изделия, его сумки по-прежнему пользуются большим спросом у клиентов и многочисленных перекупщиков.

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