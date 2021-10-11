Япония нашла способ борьбы с дефицитом чипов

Компания Sony и крупнейший в мире поставщик микросхем из Тайваня TSMC договорились о строительстве совместного завода на западе Японии. Как сообщает Nikkei Asia, таким способом корпорации намерены справиться с дефицитом чипов в мире,передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Общий объем инвестиций оценивается в 800 миллиардов иен (около $7 млрд). Власти Японии намерены покрыть до половины этой суммы.

Контрольный пакет акций получит TSMC, но само предприятие будет функционировать на территории Sony в префектуре Кумамото рядом с фабрикой корпорации по производству датчиков изображения.

На предприятие предложено установить оборудование от крупной машиностроительной компании Denso, которая принадлежит японской Toyota Group.

Завод намерены ввести в эксплуатацию к 2024 году. Сначала фабрика сможет производить датчики для камер и смартфонов. Также на предприятии будут производить автомобильные компоненты, которые находятся в остром дефиците, как и детали для мобильных гаджетов.