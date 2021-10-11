Выживший рассказал о трагедии с L-410 в Татарстане

Выживший при крушении самолета L-410 Денис Яковлев рассказал о том, что пилоты делали все, чтобы избежать трагедии, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Понимаю, что если бы не пилоты... Вели до последнего самолет абсолютно идеально. Я думаю, что просто не хватило пары-тройки метров по высоте, чтобы сесть на хорошую площадку. Жертв не было бы или было бы меньше", - сказал он.

По его словам, сейчас он испытывает счастье от того, что удалось выжить, но все мысли - о жертвах крушения.

"Мысли не о себе сейчас, а о людях, которые погибли", - отметил он.

Яковлев добавил, что крушение произошло, по его мнению, из-за стечения обстоятельств. Он добавил, что у него должен был пройти примерно 85-й прыжок с парашютом с этого самолета. Также он отметил, что находился в задней части судна.

К слову, Денис Яковлев сразу после крушения помогал вытаскивать людей из разбившегося самолета.

Еще один парашютист Вячеслав Пискунов, который сейчас также находится в больнице, рассказал, что крушение произошло из-за отказа двигателя.

"Отказал двигатель. Мы знали об этом, потому что инструктор нам приказал принять положение для аварийной посадки. Столкнулся с землей - с препятствием и развалился", - отметил он.

По его словам, возможности катапультироваться не было, так как самолет не успел набрать высоту.

"Понимаете, парашюты сработают на высоте выше 4,5 тыс. метров. Ниже - шанс минимальный. А мы выше 100 метров и не поднялись", - добавил он.

Также он отметил, что если бы не было никаких препятствий, то пилот посадил бы самолет в поле.

"Надеялись, что все будет нормально. Если бы не было препятствий, пилот спокойно посадил бы самолет в поле на брюхо. Было бы все по-другому", - отметил он.