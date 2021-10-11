Последнее видео с парашютистами, снятое перед крушением L-410 в Татарстане

В распоряжении РЕН ТВ появилось последнее видео с парашютистами, которое было снято перед крушением самолета L-410 в Татарстане, передает Day.Az.

На кадрах за несколько минут до взлета парашютисты называют свои имена и говорят, что готовы к прыжку.