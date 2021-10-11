https://news.day.az/world/1390261.html Последнее видео с парашютистами, снятое перед крушением L-410 в Татарстане - ВИДЕО
Последнее видео с парашютистами, снятое перед крушением L-410 в Татарстане - ВИДЕО
В распоряжении РЕН ТВ появилось последнее видео с парашютистами, которое было снято перед крушением самолета L-410 в Татарстане, передает Day.Az.
На кадрах за несколько минут до взлета парашютисты называют свои имена и говорят, что готовы к прыжку.
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