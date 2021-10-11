В России начнутся испытания вакцины "Ковивак" на людях старше 60 лет

Центр Чумакова планирует начать в октябре проведение клинических испытаний вакцины "Ковивак" на людях старше 60 лет, сообщил ТАСС директор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов, передает Day.Az.

Мы планируем начать клинические испытания вакцины "Ковивак" на людях старше 60 [лет] в октябре. В исследованиях примут участие три центра - в Москве, Новосибирске и Перми. В рамках исследования часть добровольцев будет иммунизирована тремя дозами вакцины. Это позволит нам получить достоверные данные об эффективности такой схемы вакцинации и сравнить ее с существующей двухкратной схемой", - сказал он.