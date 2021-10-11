В Израиле запустили самый масштабный симулятор жизни на Марсе

В израильской пустыне Негев началась подготовка к будущим экспедициям на Марс, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Внутреннее пространство кратера Рамон напоминает по условиям Марс: оно полно камней, скал со следами эрозии, пыли, а ландшафт имеет красноватый оттенок. Поэтому под руководством Европейского космического агентства здесь началась симуляция пребывания людей на Марсе, которая продлится около трех недель. В ней принимают участие 6 астронавтов из Австрии, Германии, Нидерландов, Израиля, Португалии и Испании.

Аналогичные эксперименты проводились в разных местах и ранее, но никогда - с такой проработкой и длительностью. "Эта база, прямо сейчас - самый сложный и современный аналог марсианского исследовательского комплекса", - говорит один из организаторов симуляции.

В ходе проекта необходимо будет исследовать: загрязнение окружающей среды земными микробами, изменения в ЖКТ от новой диеты, проверка уровня депрессии и тревожности во время и после миссии, необходимую скорость передачи данных между планетами для эффективных исследований, а также испытать марсоход Exoscot и скафандры. Помимо этого, люди потренируются забирать геологические образцы, упаковывать их и сохранять.

Самой важной и интересной частью считается контроль биологического загрязнения: если люди хотят обнаружить марсианские жизненные формы, необходимо понимать, какие земные бактерии могут выжить в тех условиях, чтобы при случае не перепутать их. Кроме того, астронавты потренируются бороться с всепроникающей сверхтонкой пылью, которая разрушает механизмы и, в случае реального пребывания на Марсе, могла бы быть токсичной.