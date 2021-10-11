Минфин США предупредил об экономической катастрофе из-за госдолга

В США из-за ситуации с отсутствием договоренностей по увеличению потолка госдолга может произойти настоящая экономическая катастрофа. Проблемы начнутся с выплатами социальных пособий, пенсий, зарплат военным и массовыми приостановками налоговых вычетов на детей. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом ABC News рассказала глава американского Минфина Джанет Йеллен.

"США могут столкнуться с финансовым кризисом, если законодателям в Конгрессе не удастся к декабрю согласовать очередное повышение потолка государственного долга", - сообщила глава Минфина.

По ее словам, основная задача состоит в повышении потолка госдолга. Однако это решение необходимо не для того, чтобы покрыть новые расходы, а для обеспечения предыдущих инициатив. Если же лимит не будет увеличен, то по всей стране начнутся проблемы с социальными выплатами.

"Будет подорван статус ценных бумаг Минфина - самого надежного в мире актива, а также доллара как мировой резервной валюты. В итоге все может привести к рецессии и мировому кризису, что было бы катастрофой", - резюмировала Йеллен.