"Талибан" намерен добиться от России признания нового правительства

Движение "Талибан" ведет переговоры с Россией о признании правительства и открытии посольств. Как передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа, об этом заявил замглавы министерства информации и культуры Афганистана Забихулла Муджахид.

Он отметил, что решение этих вопросов откроет дорогу для дальнейшего сотрудничества. По его словам, талибы стараются установить дипотношения со всеми государствами.

Муджахид также не сообщил, планируются ли кадровые перестановки в посольстве Афганистана, подчеркнув, что данным вопросом работает МИД страны.