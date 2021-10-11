Мигранты попытались взять штурмом границу Польши со стороны Беларуси

Пограничная охрана Польши пресекла попытки силового пересечения границы большими группами нелегальных мигрантов. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник на брифинге пресс-секретарь ведомства Анна Михальская.

По ее словам, инциденты произошли в минувшие выходные. "На патруль сотрудников [погранслужбы], солдат напирали группы из 90 и 130 человек, разрушая технические заграждения и пытаясь преодолеть границу", - сказала Михальская.

Она отметила, что некоторым нелегалам "удалось пройти на территорию Польши", но быстрая реакция патрулей помогла разрешить сложившуюся ситуацию. "Их вернули на линию границы", - добавила представительница погранохраны.

Михальская напомнила, что сейчас на границе дежурят 2,5 тыс. военнослужащих. "Но мы планируем увеличение. Мы увеличим число патрулей", - сказала она.

С начала августа более 16 тыс. мигрантов пытались нелегально пересечь польскую границу с территории Беларуси. Большинство таких попыток было предотвращено пограничниками. Свыше 1,8 тыс. нелегальных мигрантов задержаны, 1,5 тыс. сейчас находятся в специальных центрах в Польше. Власти выяснили, что около 50 из них могут представлять угрозу для страны, так как связаны с террористическими организациями и преступными группировками.